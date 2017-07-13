«Яндекс.Такси» и Uber объединятся в шести странах

Российская компания Яндекс объединит сервис онлайн-заказа такси Яндекс.Такси с бизнесом Uber в России, Казахстане, Азербайджане, Армении, Беларуси и Грузии, говорится в сообщении Яндекса.

Бизнес будет объединен в компанию NewCo. Для заказа поездок по-прежнему будут доступны оба приложения.

Возглавит компанию генеральный директор Яндекс.Такси Тигран Худавердян. Стороны договорились, что Uber и Яндекс инвестируют соответственно $225 млн и $100 млн в новую компанию, оценивая ее в $3,725 млрд.

С учетом этих вложений и возможных корректировок на момент закрытия сделки 59,3% компании будут принадлежать Яндексу, 36,6% - Uber, а 4,1% - сотрудникам, следует из совместного пресс-релиза.

Новая компания будет использовать технологии и знания Яндекса в области картографического и навигационного сервисов и поисковых систем и опыт Uber как мирового лидера среди онлайн-сервисов для заказа поездок.

Гендиректор Яндекс.Такси Тигран Худавердян, комментируя это решение, объяснил, что компании хотят вместе строить "персональный общественный транспорт" - альтернативу личному автомобилю, автобусам или метро.

По статистике за минувший июнь, объединенная платформа охватит 127 городов в шести странах, на оба сервиса приходится 35 млн поездок в месяц, их суммарная стоимость составила 7,9 млрд руб.