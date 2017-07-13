Рекордная жара до 47 градусов ожидается в Испании

В шести испанских провинциях в четверг из-за жары объявлен "красный" — самый высокий — уровень опасности, ожидается абсолютный температурный рекорд — 46,9 градуса.

По данным Государственного метеорологического агентства (Aemet), рекорд, возможно, будет установлен в муниципалитете Андухар (провинция Хаэн, автономное сообщество Андалусия). До этого самая высокая температура была зафиксирована 26 июня 1995 года в аэропорту Кордовы – 46,6 градуса, сообщает газета El País.

Ожидается, что в Кордове в четверг температура поднимется до 46,7 градусов, до 45,6 — в Эсихе (провинция Севилья), 44,8 градуса прогнозируются в Бадахосе, 44,7 — в Мериде. Столбики термометра поднимутся выше 44 градусов в долинах рек Гвадалкивир и Гвадиана, в некоторых районах Касереса, Сьюдад-Реаль, Гранады и Куэнки. "Оранжевый" (предпоследний) уровень опасности объявлен в двенадцати провинциях, в девяти – "желтый".

"Эта "волна жары" хуже, чем ожидалось", - заявила представитель Aemet Делия Гутьеррес. По ее словам, ситуация, когда одновременно объявляется "красный" уровень в шести провинциях, "исключительная". "Красный" уровень вводится, когда температура на 10% превышает ранее максимально зафиксированную", - пояснила она.

Самая продолжительная "волна жары" стояла в Испании летом 2015 года — 26 дней подряд. 7 июля 2015 года "красный" уровень опасности вводился одновременно в четырех провинциях.