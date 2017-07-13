Последнее обновление: 13.07.2017 13:57

Власти Беларуси хотят полного снятия американских санкций

Беларусь работает над полным снятием американских санкций. Об этом заявил 13 июля временный поверенный в делах Беларуси в США Павел Шидловский.

"Отношения между Беларусью и США развиваются. Этот процесс носит достаточно устойчивый характер. Нормализация происходит в течение последних нескольких лет. Идет движение навстречу, но есть еще определенные стереотипы, еще не полностью сняты американские санкции. Они приостановлены в отношении предприятий "Белнефтехима". Мы работаем над тем, чтобы эти санкции были сняты полностью", - сказал Павел Шидловский, которого цитирует БелТА.

blog comments powered by Disqus
<Июнь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Июль 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Политика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование