Власти Беларуси хотят полного снятия американских санкций

Беларусь работает над полным снятием американских санкций. Об этом заявил 13 июля временный поверенный в делах Беларуси в США Павел Шидловский.

"Отношения между Беларусью и США развиваются. Этот процесс носит достаточно устойчивый характер. Нормализация происходит в течение последних нескольких лет. Идет движение навстречу, но есть еще определенные стереотипы, еще не полностью сняты американские санкции. Они приостановлены в отношении предприятий "Белнефтехима". Мы работаем над тем, чтобы эти санкции были сняты полностью", - сказал Павел Шидловский, которого цитирует БелТА.