Россия начала переговоры с Зимбабве о сотрудничестве в автопроме

Власти Зимбабве ведут переговоры с Россией о начале сборки в африканской стране стране российских автомобилей, в частности производства концерна "Камаз." Об этом в четверг РИА Новости заявил чрезвычайный и полномочный посол Зимбабве в России Майк Николас Санго, который принял участие в международной промышленной выставке «Иннопром», проходящей в Екатеринбурге.

«Мы рассчитываем не на закупку автомобилей в России, а мы были бы рады, если российские автомобильные компании наладили сборку своих машин в Зимбабве», - сказал Санго.

«У правительства Зимбабве есть заинтересованность в этом, особенно в сборке автомобилей «Камаз». Переговоры на эту тему сейчас ведутся», - добавил он.

«Камаз» - ведущий производитель тяжелых грузовиков в России, выпускает более 40 моделей грузовой техники. В состав технологической цепочки группы «Камаз» входят 11 крупных заводов автомобильного производства и подразделений вспомогательного цикла.

Международная промышленная выставка «Иннопром» проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. В этом году выставка проходит с 10 по 13 июля, темой «Иннопрома-2017» стало «Умное производство».