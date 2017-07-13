Молдова вновь требует от РФ забрать своих солдат и оружие из Приднестровья

Молдова вновь требует от России соблюдать взятые на себя международные обязательства и вывести из Приднестровского региона свои войска и вооружение. Об этом проинформировали в пресс-службе правящей в Молдове Демократической партии по итогам выступления лидера партии Влада Плахотнюка на Совете Социалистического Интернационала в Нью-Йоркеа.

«На этом форуме хотелось бы напомнить о законных требованиях властей Республики Молдова: мы настаиваем на завершении процедуры вывода российских войск и вооружения с территории нашей страны. Напомню, что это решение (о выводе войск) было принято еще на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году. Убежден, что именно в Нью-Йорке, где находится штаб-квартира ООН, мы можем еще раз высказать свою позицию в надежде, что нас услышат и поддержат», - заявил Плахотнюк.

Лидер молдавских демократов напомнил также, что Молдова настаивает и на замене российских миротворцев в Зоне безопасности на Днестре гражданской миссией международных наблюдателей.

На территории непризнанного Приднестровья расквартирована Ограниченная группа российских войск (около 1,6 тыс. военнослужащих), а на военных складах в селе Колбасна Рыбницкого района хранятся более 20 тысяч тонн боеприпасов.