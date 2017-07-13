Последнее обновление: 13.07.2017 13:57

Президент Франции считает, что Германия извлекает выгоду из неурядиц в Еврозоне

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Германия извлекает выгоду из неурядиц в еврозоне и слабых сторон других членов союза.

"Это нездоровая ситуация", - заявил Макрон в интервью медиагруппе Funke, отметив, что "страны, у которых уже есть долг, наращивают его, а те, которые способны конкурировать, становятся еще более конкурентоспособными".

Он высказался за единство и гармоничное развитие еврозоны.

"Мы все ответственны за то, чтобы уровень развития еврозоны был таким, какой она заслуживает", - сказал французский президент.

По его словам, необходимо понять, какой сценарий является с точки зрения экономики подходящим для всех.

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