Последнее обновление: 13.07.2017 13:57

Репортеры Reuters обнаружили в Крыму еще две турбины

Скандал вокруг поставки оборудования немецкого концерна Siemens на полуостров Крым, аннексированный Россией у Украины и находящийся под западными санкциями, набирает обороты.

Корреспонденты агентства Reuters сообщили, что увидели в порту Феодосии еще две газовые турбины. Предположения, что это продукция Siemens, пока не подтверждены, подчеркивает агентство.

Представитель концерна в среду, что сейчас идет сбор и изучение всех фактов. В частности, предстоит выяснить, где находятся остальные две из четырех газовых турбин, предназначавшихся для поставки в Россию для реализации проекта на полуострове Тамань.

Санкции ЕС и США, введенные в отношении Крыма, запрещают западному бизнесу устанавливать прямые экономические связи с этим регионом. Siemens уже сообщил, что как минимум две из четырех произведенных им турбин были поставлены в Крым против его воли и без его ведома. В связи с этим дирекция концерна подала в Москве судебный иск против своего российского приемщика "Технопромэкспорт", жертвой которого считает себя Siemens.

Предприятие "Технопромэкспорт" является генеральным подрядчиком для электростанции на Тамани, которая так и не была построена, а также для проектов в Крыму. Оно заявило, что перепродало турбины Siemens на вторичном рынке после того, как их модернизировали российские специалисты. Правительство в Москве заявляет, что поставленное в Крым оборудование было произведено в России, а потому не подпадает под санкции.

blog comments powered by Disqus
<Июнь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Июль 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
В мире
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование