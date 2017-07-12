Последнее обновление: 12.07.2017 17:03

Польша с сентября увеличивает "газовый заказ" для Украины

"Укртрансгаз" и польский оператор трубопроводов Gaz-System договорились увеличить с 1 сентября возможности поставок газа в Украину с польского направления.

"Gaz-System и "Укртрансгаз" планируют с 1 сентября увеличить возможности касательно транспортировки газа в направлении Украины", - информирует Gaz-System.

Операторы договорились, что будут предлагать максимальные возможности для транспортировки газа в направлении Украины в пункте "Германовице" в период с 1 сентября до 30 апреля на уровне 250 тыс. куб. м/час, а в период с 1 мая по 31 августа - 167 тыс. куб. м/час.

Резервация пропускной способности будет доступна на платформе проведения аукционов Gaz-System в соответствии с календарем проведения аукционов.

Сообщается, что стороны договорились "гармонизировать продукты и механизмы их распределения" с обеих сторон системы транспортировки газа.

blog comments powered by Disqus
<Июнь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Июль 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
В мире
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование