Последнее обновление: 12.07.2017 17:03

Китай обустроит военную базу в Африке

Китай отправил первые корабли с персоналом для военной базы в африканской стране Джибути.

База обеспечит выполнение Китаем миссий - таких как сопровождение, миротворческая деятельность и гуманитарная помощь в Африке и Западной Азии. Эта база также будет способствовать выполнению задач за рубежом, включая военное сотрудничество, совместные учения, эвакуацию, а также совместную поддержку безопасности международных стратегических морских путе, сообщает Синьхуа.

Как отмечается, это первая китайская военно-морская база за рубежом, хотя Пекин официально описывает ее как базу материально-технического обеспечения.

Китай начал строительство базы в прошлом году. Ее будут использовать для пополнения запасов кораблей военно-морских сил, участвующих в миротворческих и гуманитарных миссиях, в частности - у берегов Йемена и Сомали.

Как известно, Джибути расположена на севере Африканского Рога. Она граничит с Эритреей на севере, с Эфиопией на западе и юге и Сомали на юго-востоке. Остальные границы проходят по Красному морю и Аденскому заливу.

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