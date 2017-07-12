Лукашенко заявил, что СМИ стали использоваться для гибридных войн

Средства массовой информации стали использоваться для ведения гибридных войн. Об этом заявил Лукашенко на пленарном заседании Всемирного конгресса русской прессы, который проходит в Минске.

"Гибридные войны… это уже не та война – фронт на фронт, друг против друга стреляют, потом в рукопашную. Войны приобрели совершенно иной характер… Это и войны в киберпространстве, экономические войны, политические… Первой ступенью этих современных войн являются войны в медиапространстве", - сказал Лукашенко.

По его словам, "идет не артиллерийская подготовка, как раньше, а подготовка новой артиллерии – в СМИ, — прежде чем тому или иному государству, группировке развязать войну. Вы стали основной составляющей гибридных войн", - заявил он.