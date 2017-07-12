Последнее обновление: 12.07.2017 17:03

Сенат Нидерландов расширил полномочия спецслужб

Сенат Нидерландов в среду принял закон, который дает разведывательным органам страны более широкие полномочия в ведении слежки, в том числе возможность собирать данные в массовом порядке.

Закон получил широкую поддержку в сенате и должен вступить в силу в этом месяце после подписания королем страны и публикации в официальной газете.

Независимая организация по защите цифровых прав Bits of Freedom предупреждает, что закон позволит разведывательным органам Нидерландов собирать большой объем интернет-трафика без объяснения причин, отмечает агентство.

В то же время правительство Нидерландов считает, что расширение полномочий разведки необходимо для противостояния угрозам национальной безопасности.

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