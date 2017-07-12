Последнее обновление: 12.07.2017 11:06

Total приступила к работе на крупнейшем нефтяном месторождении Катара

Французская энергетическая компания Total приступает к работе на крупнейшем катарском нефтяном месторождении Шахин совместно с Qatar Petroleum, сообщается в пресс-релизах компаний.

Total будет владеть 30% в совместном предприятии по управлению месторождением в течение следующих 25 лет. Ранее эта доля принадлежала датской компании Maersk Oil.

Total выиграла тендер, на котором определялся новый партнер Qatar Petroleum, в прошлом году. По данным СМИ, объем инвестиций Total составит 3,5 миллиарда долларов за следующие пять лет.

Месторождение Шахин находится в Персидском заливе и обеспечивает около половины всей добычи нефти в Катаре.

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