Siemens пересматривает деловые контакты с РФ из-за поставки турбин в Крым

Siemens пересматривает деловые контакты с Россией, после того как две газовые турбины компании были поставлены для проекта в Крыму, находящемся под действием европейских санкций, сообщил Reuters источник в компании, знакомый с ситуацией, во вторник.

Немецкая промышленная компания поставляла турбины для проекта в России, но в понедельник сообщила, что как минимум две из них были перенаправлены в

Россия аннексировала полуостров у Украины в 2014 году, что Европейский союз посчитал нарушением международного права.

"Нам придется подумать, что это означает для наших отношений с Россией, - сказал источник в компании, говоривший на условиях анонимности из-за деликатности вопроса. - Мы просто не можем продолжать вести дела, как ни в чем не бывало".

"Нужно сохранять спокойствие, но вести себя ответственно, - сказал источник во вторник. - Ситуация должна оказать определенное влияние на некоторые контакты".

Источник отказался говорить, может ли это сказаться на совместном с концерном Силовые машины предприятии Сименс Технологии Газовых Турбин, на котором были произведены турбины, оказавшиеся в Крыму.

Представитель Siemens отказался от комментариев.

Siemens подал в арбитражный суд Москвы иск против российской госкомпании Технопромэкспорт, строящей станции в Крыму, и собственного совместного предприятия в России, говорится в картотеке дел арбитражного суда.

Посол Германии в России Рюдигер Фон Фрич сказал агентству Интерфакс, что возможная поставка турбин Siemens в Крым без ведома компании подрывает доверие и наносит удар по инвестициям в Россию.

В понедельник Siemens пообещала инициировать уголовное преследование ответственных лиц и добиваться через суд возврата своего оборудования из Крыма.

"Siemens категорически настаивает на полном соблюдении всех ограничений экспортного контроля со своей стороны и со стороны партнеров и клиентов. Более того Siemens изучает возможные дополнительные меры", - сообщила компания.

Siemens заработала около 1,2 миллиарда евро ($1,4 миллиарда) от продаж в России в прошлом году, что соответствует примерно 2 процентам общей выручки. Компания главным образом работает в энергетической и транспортной отраслях и сообщила, что обеспечивает 48.000 косвенных рабочих мест в стране.

Глава компании Джо Кэзер несколько раз встречался с российским президентом Владимиром Путиным в первый год после назначения на должность в 2013 году и подвергся критике за визит сразу после аннексии Крыма в 2014 году.

В то время он подтвердил приверженность России, где Siemens работает на протяжении почти 170 лет и куда за последнее десятилетие инвестировала около миллиарда евро ($1,14 миллиарда), сказав, что "краткосрочная турбулентность" не подорвет эти отношения.