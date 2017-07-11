АЕБ выступает против легализации параллельного импорта в ЕАЭС

Ассоциация европейского бизнеса не поддерживает внесение поправок в договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) от 29 мая 2014 года, предусматривающих наделение Евразийского межправительственного совета полномочиями по введению исключений из регионального принципа исчерпания прав в отношении отдельных товаров, - то есть частичной легализации параллельного импорта.

"Мы поддерживаем усилия правительств стран ЕАЭС по развитию конкуренции, однако считаем, что предлагаемые изменения не вполне обоснованы и могут оказать негативное влияние на инвестиционный климат", - говорится в сообщении АЕБ. Компанией ГФК-Русь по заказу АЕБ было проведено исследование, в котором о снижении инвестиционной привлекательности России в случае легализации параллельного импорта заявила половина опрошенных компаний, причем некоторые из них даже отметили, что собираются полностью свернуть свои инвестиционные программы.

Новые инициативы предполагают, что исключения будут введены, если, например, товар недоступен на рынке Союза и/или доступен в недостаточном количестве и/или по завышенным ценам. Однако по нашему мнению, нецелесообразно вводить исключения в отношении всей отрасли, если злоупотребления совершает только одна компания.

"На наш взгляд, невозможно выработать четкие и объективные критерии того, какие товары должны попасть в исключения и кто будет эти исключения определять. Таким образом, сложности в администрировании могут привести к злоупотреблениям, что негативно скажется на бизнес-среде", говорится в пресс-релизе АЕБ.

АЕБ отмечает, что при введении параллельного импорта пострадают все - инвесторы, потребители и государство. Так, параллельный импорт существенно повысит риск угрозы для здоровья потребителя, особенно в сфере медицинского оборудования, лекарств и автокомпонентов. Легализация параллельного импорта приведет к сокращению рабочих мест в производстве автозапчастей и сервисном обслуживании техники - от 40-60% в зависимости от отрасли.

"Возможен и рост ввоза контрафактной и недобросовестно задекларированной продукции на российский рынок. К сожалению, существуют параллельные импортеры, которые недостоверно декларируют товары: занижают их стоимость и вес, а также используют заведомо неверные таможенные коды", - отмечает АЕБ.

Легализация параллельного импорта не будет способствовать реализации планов компаний по локализации - это касается и тех компаний, которые только планируют локализовать свое производство в России. Часть внутреннего производства может быть замещена импортом, в том числе, параллельным, что не будет способствовать модернизации и внедрению инноваций на предприятиях.

"Ассоциация европейского бизнеса неоднократно выступала против легализации параллельного импорта. Неспроста параллельный импорт запрещен в Европейском Союзе, что оказало положительное влияние на формирование единого рынка в ЕС. Любые изменения в договоре ЕАЭС могут создать неопределенность, а инвесторы не могут выстраивать стратегию компании, если они не уверены в стабильности законодательства", - отметил генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса Франк Шауфф, чьи словам проводятся в пресс-релизе.