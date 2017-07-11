Последнее обновление: 11.07.2017 17:11

ЕС сможет финансировать поставки нелетального вооружения в третьи страны

Члены комитета Европарламента по иностранным делам одобрили во вторник дополнения в Инструмент содействия стабильности и миру (ICSP), который используется Евросоюзом для реагирования на кризисные ситуации в третьих странах и распространяется на участников программы "Восточное партнерство".

Дополнения предусматривают, что ЕС сможет "финансировать обучение и поставки нелетального оборудования (вооружение) для сил безопасности третьих стран", сообщила пресс-служба парламентской фракции Европейской народной партии — крупнейшей политической силы в Евросоюзе

"Это недостающее звено в общей политике безопасности и обороны (CSDP). При том, что европейские миссии и операции на местах в течение многих лет запрашивали этот необходимый инструмент, важно иметь возможность финансирования "гражданских действий" вооруженных сил в нестабильных странах", - заявил разработчик соответствующего законодательного доклада Арно Данжан, слова которого приводит пресс-служба.

По его словам, отсутствие данного инструмента финансирования оказывает негативное влияние на "авторитет внешней деятельности ЕС".

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