Россия увидела в торговом пакте Украины и ЕС нарушение правил ВТО

Россия пожаловалась Всемирной торговой организации на торговое соглашение между Киевом и Брюсселем, которое, как считает Москва, нарушает правила ВТО и ставит РФ в невыгодное положение.

За этим шагом может последовать начало очередного разбирательства, в котором Россия обвиняет Украину или ЕС.

За последние пять лет Россия как член ВТО была инициатором шести торговых споров: все они против Украины или ЕС. В мае 2017 года Москва обвинила Киев в создании "множества ограничений, запретов, требований и процедур", направленных против РФ.

Опубликованный во вторник протокол заседания комитета ВТО по региональным торговым соглашениям, которое состоялось 29 июня, свидетельствует, что представитель России назвала соглашение о свободной торговле между Украиной и ЕС "ярким примером ситуации, когда зона свободной торговли ухудшает условия торговли для других торговых партнеров".

Из этого следует, что пакт нарушает правила ВТО, согласно которым зоны свободной торговли должны способствовать развитию торговли между странами, подписавшими соглашение, не создавая новых барьеров для других стран, сказала представитель России.

Представитель РФ в комитете ВТО по региональным торговым соглашениям сказала, что с 1990-х годов между СНГ и Украиной выработано согласованное торговое законодательство, а в 2011 году заключена договоренность об устранении технических барьеров в торговле.

"Подводя итог, в сфере торговли и инвестиций существовали десятки двусторонних и многосторонних соглашений, связывавших Украину и страны СНГ. Многие обязательства Украины несовместимы с ее обязанностями в рамках соглашения ЕС-Украина", - свидетельствует протокол заседания.

Представитель России также сказала, что, согласно принятому Украиной в 2015 году закону о рынке природного газа, оператор газотранспортной системы страны должен иметь не меньше пяти лет опыта в Европейском энергетическом сообществе или США.

Россия не входит в Европейское энергетическое сообщество, цель которого - присоединение Балкан и Черноморского региона к внутреннему энергорынку ЕС.

Представитель России на встрече ВТО спросила, чем может быть оправдано исключение экспертов из других стран и как это соотносится с правилами ВТО о том, что соглашения о свободной торговле не должны ущемлять права других государств.

Она добавила, что доля России в украинском импорте значительно сократилась с тех пор, как Киев начал выполнять условия соглашения об ассоциации с ЕС, в то время как доля блока выросла.