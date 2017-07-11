Последнее обновление: 11.07.2017 17:11

В Европе стартовали масштабные учения Saber Guardian-2017 с военными 22 стран

На территории Румынии, Болгарии и Венгрии с 11 по 20 июля пройдут военные учения Saber Guardian-2017 (SG17) при участии около 25 тысяч военных. Об этом сообщает портал ACT Media.

В рамках Sabre Guardian-2017, который будет проходить под руководством Европейского Командования Вооруженных сил США, примут участие 25 тысяч военных из 22 стран-союзников и партнеров.

SG17 является наибольшими военными учениями в Черноморском регионе.

В целом, в этом году в Черноморском регионе планируется провести 18 международных учений при участии около 40 тысяч военнослужащих. SG17 является наибольшим и самым сложным из них, сообщает портал.

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