Американский школьник дозвонился до главы Пентагона и взял интервью

Ученик старших классов школы в штате Вашингтон Тедди Фишер позвонил на личный телефон главы Пентагона Джима Маттиса и сумел договориться с ним об интервью.

Текст 45-минутной беседы был опубликован в школьном издании The Islаnder.

Историю появления этого интервью рассказала газета The New York Post. Фишер, который учится в школе и интересуется политикой, обратил внимание на одну из фотографий Маттиса, которая была опубликована в газете The Washington Post. На снимке был запечатлен не только министр обороны, но и его телохранитель с бумагами в руках. На одной из бумаг был прикреплен стикер, на котором при увеличении Фишер прочел имя главы Пентагона и его номер телефона.

Фишер сначала позвонил в газету, а затем отправил на номер Маттиса СМС-сообщение с просьбой об интервью. Он также предупредил министра, что его личный номер стал доступен публике. Маттис, который родился в штате Вашингтон, ответил согласием, после чего они согласовали время интервью. В назначенный час Маттис перезвонил школьнику и ответил на множество его вопросов.

Министр обороны США, который редко соглашается давать интервью, перезвонил старшекласснику, и они в течение 45 минут обсуждали внешнюю и внутреннюю политику США, баланс военных мер и дипломатии, работу администрации Дональда Трампа и воспитание молодежи. Например, на вопрос Фишера, что делать нынешним школьникам, которых пугают новости и которых беспокоит будущее страны, Маттис посоветовал изучать историю.

На вопрос, что нужно делать школьникам, чтобы лучше разбираться в вопросах политики, Маттис ответил, что долго думал об этом. По мнению министра, школьникам следует старательно изучать историю. «История не даст ответы на все вопросы, но она расскажет вам многое о вопросах, которые нужно задать», - ответил глава Пентагона.

По словам Маттиса, президент Сирии Башар Асад, «убивший сотни тысяч собственных сограждан», еще пять лет назад был бы отстранен от власти, но ему помогают Россия и Иран. Кроме того, Россия, уточнил министр, использует свое право вето в Совете Безопасности ООН.

В то же время он напомнил, что во время иракской кампании Россия выступила союзником США, что привело к свержению режима Саддама Хусейна. Он пояснил, что Москва предоставила США полную информацию о радарах, которые ранее были поставлены Ираку, так что американские самолеты могли летать над Ираком вне зоны досягаемости этих радаров.