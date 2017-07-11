Назарбаев подписал закон о лишении гражданства Казахстана за терроризм

Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев подписал закон о внесении поправок в законодательные акты, которые предусматривают лишение гражданства страны за терроризм, сообщает пресс-служба президента.

Подписанный Назарбаевым документ должен привести действующие законы в соответствие с принятыми в марте поправками в Конституцию Казахстана.

Поправки касаются семи кодексов и 46 законов страны. Кроме того, лишение гражданства как «дополнительный вид уголовного наказания» теперь предусматривается в 21 статье УК Казахстана. Лишать гражданства страны будут за «акт терроризма, создание и руководство террористической группой, участие в ее деятельности».

Такое наказание предусматривается по 14 составам особо тяжких террористических преступлений, предусмотренных в десяти статьях УК Казахстана. В пресс-службе президента отметили, что лишение гражданства будет применяться судом «в исключительных случаях» после глубокого исследования деталей дела, тяжести преступления и его последствий.