Последнее обновление: 11.07.2017 17:11

Назарбаев подписал закон о лишении гражданства Казахстана за терроризм

Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев подписал закон о внесении поправок в законодательные акты, которые предусматривают лишение гражданства страны за терроризм, сообщает пресс-служба президента.

Подписанный Назарбаевым документ должен привести действующие законы в соответствие с принятыми в марте поправками в Конституцию Казахстана.

Поправки касаются семи кодексов и 46 законов страны. Кроме того, лишение гражданства как «дополнительный вид уголовного наказания» теперь предусматривается в 21 статье УК Казахстана. Лишать гражданства страны будут за «акт терроризма, создание и руководство террористической группой, участие в ее деятельности».

Такое наказание предусматривается по 14 составам особо тяжких террористических преступлений, предусмотренных в десяти статьях УК Казахстана. В пресс-службе президента отметили, что лишение гражданства будет применяться судом «в исключительных случаях» после глубокого исследования деталей дела, тяжести преступления и его последствий.

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