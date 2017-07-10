Крупнейшая нефтяная компания РФ Роснефть начала покупать нефть у Ливии, сказал журналистам в понедельник председатель совета директоров ливийской Национальной нефтяной корпорации (NOC) Мустафа Саналла.

Он сказал, что контракт с Роснефтью заключен на год.

"Они (Роснефть) берут нефть ежемесячно по одной-две партии", - сказал Саналла, не назвав объемы.

Контракт на покупку нефти Роснефть и NOC подписали в феврале этого года. Трейдеры говорили Рейтер, что нефть из Ливии нужна Роснефти для заполнения системы НПЗ в Европе и Азии.