Siemens предпринимает юридические шаги для предотвращения установки своих турбин в Крыму

Немецкий концерн Siemens предпринимает меры юридического характера для предотвращения установки произведенных им турбин в Крыму, находящемся под действием санкций Евросоюза, запрещающих компаниям блока поставку на полуостров связанных с энергетикой технологий, сообщил Reuters в понедельник источник в компании, знакомый с ситуацией.

"Предпринимаются все меры для предотвращения сборки, установки и ввода в эксплуатацию газовых турбин Siemens в Крыму", - сказал источник, пожелавший остаться неназванным, поскольку концерн все еще расследует факт возможной поставки турбин на полуостров.

Собеседник добавил, что эти шаги включают меры юридического характера, однако отказался раскрыть подробности.

Siemens ранее сообщал, что подконтрольный ему российский завод в Санкт-Петербурге поставил четыре турбины для запланированного проекта в Тамани, на юге России.

Однако на прошлой неделе Reuters со ссылкой на знакомые с проектом источники сообщил, что турбины производства Siemens были привезены в Крым для использования на двух строящихся электростанциях.

Немецкий концерн пообещал провести тщательное расследование факта возможной поставки на полуостров произведенных им турбин.

В понедельник представитель Siemens сообщил, что пока не может дать комментарий в отношении предпринятых компанией мер. Ранее концерн также обещал не осуществлять поставки и не оказывать услуги по установке, сборке, наладке и гарантийному обслуживанию этого оборудования.