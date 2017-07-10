Последнее обновление: 10.07.2017 17:02

Автоматический обмен налоговыми данными в G20 начнется с сентября

Категории: G20 Налоги

Страны Большой двадцатки запустят автоматический обмен налоговой информацией с сентября текущего года. Об этом лидеры G20 сообщили в коммюнике по итогам саммита в Гамбурге, пишет Bloomberg.

"В сентябре 2017 года мы ожидаем начала автоматического обмена данными о финансовых счетах на основе единого стандарта отчетности ОЭСР", - гласит документ.

Сообщается также, что уже более 100 государств присоединились к плану по противодействию размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения (BEPS).

Участники саммита обещали продолжать оказывать поддержку развивающимся странам в наращивании их налогового потенциала.

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