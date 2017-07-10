Беларусь закроет "неэффективные" посольства за рубежом

Министерство иностранных дел анализирует функционирование белорусских дипломатических представительств и может внести предложения по закрытию части из них. Такую информацию озвучил глава МИДа Владимир Макей.

"Возможно, будем вносить главе государства предложения по закрытию каких-то неэффективно действующих загранучреждений. Возможно, по открытию новых загранучреждений в тех странах, которые являются перспективными для Беларуси", - сказал Макей, которого цитируют СМИ.

По его словам, некоторые страны дальней дуги заявили о готовности открыть посольства в Беларуси.

"Некоторые европейские страны готовы последовать примеру Нидерландов и тоже рассматривают пошаговый вариант таких действий. В скором времени число аккредитованных в Беларуси иностранных диппредставительств увеличится", - сказал министр.

В понедельник Макей посетил открытие отдела посольства Нидерландов в Беларуси. Всего в стране насчитывается порядка 60 диппредставительств.