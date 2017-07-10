В Думу внесен законопроект об отмене роуминга с Беларусью

В Госдуму внесен законопроект об отмене с 1 января 2018 года национального роуминга с Беларусью.

Соответствующие изменения в ст. 54 закона "О связи" инициировала группа депутатов от ЛДПР; документ размещен в базе данных нижней палаты в понедельник.

Предложенные поправки в закон "О связи" направлены "на отмену так называемого "национального роуминга", включая услуги по передаче данных и предоставлении доступа к информационно-телекоммуникационной сети интернет, а также роуминга между абонентами, находящимися на территории Союзного государства", говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Авторы инициативы обращают внимание на то, что о необходимости полной отмены роуминга неоднократно заявляла Федеральная антимонопольная служба.

В сопроводительных документах подчеркивается, что среди стран СНГ наиболее последовательно осуществляют экономическую интеграцию Беларусь и Россия, которые являются тесными партнерами в экономической, политической и социальных сферах.

"Очевидно, что для дальнейшего углубления интеграции в рамках Союзного государства требуется работа во многих направлениях, в том числе и в направлении доступности мобильной связи", - говорится в записке.