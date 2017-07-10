Последнее обновление: 10.07.2017 13:38

Госдума хочет узаконить публичный отказ от гражданства Украины

В РФ перед получением российского гражданства могут разрешить публично отказываться от украинского.

"Законопроект, который позволит отменять решения о предоставлении гражданства осужденным за терроризм, может быть еще раз скорректирован. К заседанию комитета по законодательству 11 июля должна появиться поправка, позволяющая жителям Украины, которые не могут получить справку о выходе из гражданства этой страны для вступления в гражданство РФ, официально публично отказываться от него", - пишет "Комерсантъ".

По словам главы комитета по законодательству Павла Крашенинникова ("Единая Россия"), на заседание комитета 11 июля приглашены представители миграционного и правового департаментов МВД. Они расскажут о ситуации вокруг граждан Украины, которые желают получить гражданство РФ, но не могут для этого получить справку о выходе из гражданства Украины.

По его словам, для таких граждан законопроект установит процедуру "публичного отречения от гражданства Украины".

Как отмечает издание, данная поправка нарушает изначальную концепцию законопроекта, который посвящен случаям отмены решения о предоставлении гражданства.

Решение дополнить законопроект нормой о публичном отказе от прежнего гражданства было принято в Думе несколько дней назад. Собеседник "Комерсанта" в нижней палате парламента отмечает, что "ситуацию, связанную со справками от Украины, последние недели две обсуждали в разных кругах, в том числе в правительстве и МВД".

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