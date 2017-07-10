Польша построит систему ПРО на основе американских Patriot за 10 лет

Польша за 10 лет построит свою систему ПРО на американских комплексах Patriot, заявил заместитель министра обороны республики Бартош Ковнацкий в эфире телеканала TVN24.

На минувшей неделе во время визита в Польшу президента США Дональда Трампа было подписано соглашение о поставке в Польшу ЗРК Patriot.

"Сегодня мы не вооружены, если речь идет о системе противоракетной обороны… В течение 10 лет мы будем иметь эффективную систему противоракетной обороны", - сказал Ковнацкий, комментируя покупку американских ЗРК.

При этом замминистра подтвердил, что на покупку Partiot Польша выделила 30 миллиардов злотых (более 7,5 миллиарда долларов) и эти деньги уже гарантированы в бюджете. Он также заявил, что Польша купит ЗРК с новейшей системой управления IBCS.

Ранее военный эксперт, полковник запаса Андрей Головатюк в эфире радио Sputnik заявил, что закупка американских комплексов имеет, скорее, политическое значение, так как система Patriot не может противостоять российским "Искандерам". К моменту начала поставки американских комплексов в Польшу, они успеют устареть, и Варшаве придется закупать обновленные системы. Таким образом, США будут поддерживать свою промышленность за счет польских налогоплательщиков, пояснил эксперт.