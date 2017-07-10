Германия начала вывод войск с авиабазы "Инджирлик"

С турецкой авиабазы "Инджирлик" в воскресенье начался вывод войск бундесвера.

По данным источника немецкого издания Der Spiegel в министерстве обороны, первым на авиабазу в Иордании был переведен самолет-заправщик Airbus A310 MRTT. Базу в Турции также покинули около 20 человек, обслуживающих самолет, пишет издание.

Всего на авиабазе "Инджирлик" находились около 260 немецких военнослужащих, шесть самолетов-разведчиков "Торнадо", оборудованных специальной оптикой, и один самолет-заправщик. Они поддерживали воздушные удары по позициям террористической группировки "Исламское государство" в Сирии и Ираке. Теперь авиация и воинский контингент будут перебазированы в Иорданию, откуда ВС Германии продолжат участие в операциях международной антитеррористической коалиции. Немецкие военные должны покинуть территорию Турции до конца июля, а сам перенос войск по плану завершится к октябрю.

Причиной ухода стали запреты турецкого правительства на посещение немецкими парламентариями военного контингента, расквартированного в Инджирлике. В качестве обоснований выдвигались различные поводы, в частности принятие бундестагом резолюции, в которой события 1915 года в Османской империи были признаны геноцидом армянского народа. Следующим поводом стало предоставление Берлином политического убежища турецким военным, бежавшим из страны после неудавшейся попытки путча в июле 2016 года.