Последнее обновление: 07.07.2017 15:48

Tesla обещает за 100 дней построить крупнейшую в истории батарею

Категории: Австралия Tesla

Компания Tesla планирует за 100 дней построить в Австралии крупнейшую в мире литий-ионную батарею, которая будет иметь мощность не менее 100 мегаватт.

"Конечно, есть определенный риск, потому что это будет строительство крупнейшей батареи в мире", - сказал владелец компании Tesla Илон Маск.

Отмечается, что новая батарея защитит Южную Австралию от энергетического кризиса, охватившего этот регион, заявил премьер-министр Джей Уивер.

По информации, батарея будет иметь мощность 100 мегаватт и должна быть готова за 100 дней, или же Маск вернет деньги за ее строительство.

Обещание вступит в силу после официального подписания соглашения.

"Это полностью изменит способ хранения возобновляемой энергии, а также стабилизирует южно-австралийскую сеть и снизит цены на электроснабжение", - говорят в правительстве Австралии.

blog comments powered by Disqus
<Июнь 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Июль 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
В мире
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование