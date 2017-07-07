Tesla обещает за 100 дней построить крупнейшую в истории батарею

Компания Tesla планирует за 100 дней построить в Австралии крупнейшую в мире литий-ионную батарею, которая будет иметь мощность не менее 100 мегаватт.

"Конечно, есть определенный риск, потому что это будет строительство крупнейшей батареи в мире", - сказал владелец компании Tesla Илон Маск.

Отмечается, что новая батарея защитит Южную Австралию от энергетического кризиса, охватившего этот регион, заявил премьер-министр Джей Уивер.

По информации, батарея будет иметь мощность 100 мегаватт и должна быть готова за 100 дней, или же Маск вернет деньги за ее строительство.

Обещание вступит в силу после официального подписания соглашения.

"Это полностью изменит способ хранения возобновляемой энергии, а также стабилизирует южно-австралийскую сеть и снизит цены на электроснабжение", - говорят в правительстве Австралии.