Цены на пшеницу взлетели на 40% за месяц

Цены на пшеницу резко выросли на фоне массового закрытия спекулятивных ставок хедж-фондами и угрозы дефицита качественного зерна на мировом рынке.

За полторы недели стоимость сентябрьских контрактов на пшеницу на бирже Чикаго поднялась с 449 до 574 долларов за бушель.

По сравнению с началом июня котировки подскочили на 36%, оформив рекордное с 2014 года ралли и коснувшись на торгах 5 июля максимальной отметки за 2 года.

На бирже Миннеаполиса скачок составил 54%, а контракты с поставкой в сентябре заключались в середине недели по 850 долларов за бушель.

"Ожидания рынка продолжает угнетать засуха в США", - отмечают в обзоре по рынку зерновых аналитики Forex Club. Еженедельный мониторинг состояния посевов USDA от 25 июня указал на снижение уровня хороших и отличных посевов яровой пшеницы с 41% до 40%.

Фермерские посадки пшеницы в Канаде составили 22,36 млн акров, что ниже ожиданий рынка 22,8 млн акров и ниже прошлогоднего уровня 23,21 млн акров. В Европе, несмотря на дождливую погоду, согласно отчету EU Monitoring Agricultural Resources, урожайность мягкой пшеницы снизилась на 0,9% до 5,61 тонн с гектара.

По данным Национальной службы сельхозстатистики США (NASS), площадь посевов в Штатах сократилась на 9% и стала минимальной с 1919 года - 45,7 млн акров.

"В итоге при слабом урожае в США и меньшем предложении в Канаде, внутренние запасы зерна в США могут снизиться ниже 100 млн бушелей, что поддержит рост цен", - отмечает FC.

С одной стороны, на мировом рынке присутствует избыток кормовой пшеницы, при этом существует угроза снижение поставок качественного зерна, пишет finanz.ru.

Начиная с конца мая, спекулятивные игроки на рынке пшеницы массово сворачивают ставки на падение цен, выкупая с рынка контракты, проданные без намерения физической поставки, следует из данных Комиссии по торговле товарными фьючерсами США.

Объем коротких позиций во фьючерсах на пшеницу в Чикаго за два месяца сократился в 1,5 раза до минимума за два года. В общей сложности с рынка ушло более 82 тысяч контрактов на 411 млн бушелей пшеницы.

Резкий рост цен на зерно может иметь и геополитические последствия, указывает старший аналитик AgriVisor Дейл Дуршольц: в Египте, который является крупнейшим мировым импортером зерна, с учетом девальвации, в национальной валюте пшеница подорожала на 140%.

В 2011 году сопоставимый скачок цен дал старт "Арабской весне", напоминает он.