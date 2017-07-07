Вашингтон готов оставить Асада у власти

Новый план Вашингтона по урегулированию ситуации в Сирии предполагает сохранение власти президента страны Башара Асада, создание предложенных Россией зон безопасности, а также использование российской военной полиции для их патрулирования. Об этом пишет американское онлайн-издание The Daily Beast, ссылаясь на несколько собственных источников в администрации и Конгрессе США.

Цель новой стратегии - окончательно уничтожить террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ) и не дать джихадистам вернуться на утраченные территории. Таким образом власти США пытаются учесть негативный опыт в Ираке, показавший, что если не патрулировать освобожденные территории, мятежники вернутся на них.

По словам высокопоставленного сотрудника Белого дома, США не планируют передавать отвоеванные у ИГ территории режиму Асада, но и не намерены размещать на них собственные силы. Предполагается, что контроль над ситуацией там будут осуществлять союзники США в Сирии, а патрулированием территорий, подконтрольных Асаду, может заняться российская военная полиция, как это произошло в Алеппо.

Ожидается, что план, разработанный американским госсекретарем Рексом Тиллерсоном, будет обсуждаться на первой встрече президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина, которая пройдет 7 июля в Гамбурге на полях саммита G20, указывает The Daily Beast.

Подтверждений информации американской газеты из официальных источников не поступало.