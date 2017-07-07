Чрезвычайное положение во Франции продлили до ноября

Депутаты Национального собрания Франции в четверг поддержали продление действия чрезвычайного положения в стране до 1 ноября.

Как отмечается, верхняя палата французского парламента - Сенат - одобрила продление действия чрезвычайного положения раньше - 4 июля.

Это уже шестое продление действия чрезвычайного положения с ноября 2015 года. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что после 1 ноября чрезвычайное положение продлевать не планируют. Однако для этого парламент должен одобрить новый закон о безопасности, где будет закреплен ряд мер, которые ранее действовали только в условиях чрезвычайного положения.

Чрезвычайное положение введено во Франции в ноябре 2015 года после терактов в Париже. Ответственность за нападения взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Чрезвычайное положение значительно расширило права правоохранителей. Среди прочего, оно дает возможность полиции проводить обыски в помещениях без соответствующего судебного решения, а также ограничивать свободу собраний и помещать подозреваемых под домашний арест.