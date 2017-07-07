Siemens начала расследование из-за сообщений о поставках турбин в Крым

​Немецкая Siemens заявила, что создала рабочую группу, которая займется расследованием сообщений о поставках в Крым газовых турбин компании вопреки санкциям.

При этом в компании отметили, что не обладают «убедительными доказательствами» о поставках турбин компании в Крым.

«Все же мы серьезно относимся к этим слухам», - объяснили Reuters в компании создание рабочей группы и начало расследования. Группа уже «усердно работает», чтобы «выяснить все факты».

Любые «перенаправления» в Крым купленных в недавнее время турбин, в Siemens назвали «чистым нарушением контрактных обязательств». «Siemens неоднократно предупреждала заказчика, что Siemens соблюдает все ограничения по экспорту».

В компании также заявили, что приняли со своей стороны меры​.

В среду, 5 июля, Reuters со ссылкой на три источника сообщил, что Россия поставила в Крым газовые турбины Siemens SGT5-2000 для строительства двух электростанций. Эту информацию подтвердили и три собеседника РБК, которые участвуют в реализации проекта.

В Siemens тогда заявили, что не поставляли турбины в Крым, в Минэнерго и «Ростехе» от комментариев отказались.

По словам источника РБК, уже поставлены две турбины, еще две будут поставлены в течение месяца. Турбины были собраны на совместном предприятии Siemens и российских «Силовых машин» в Петербурге, но затем их переделали на заводах «Ростеха». Причем настолько, что «продукция уже не может носить имя производителя, это другой продукт», утверждал собеседник РБК.

Другой собеседник РБК говорил, что в турбине можно заменить минимальное количество деталей и это все равно будет продукт Siemens. Еще один участник проекта предположил, что о «модернизации» говорят, чтобы не подставлять немецкую компанию.

В «Ростехе» впоследствии заявили, что дочерняя ему компания «Технопромэкспорт» закупила четыре комплекта газовых газотурбинных установок для энергообъектов в Крыму на вторичном рынке и модернизировала их на российских заводах при участии российских же инжиниринговых компаний.

Ранее «Ведомости», «Коммерсантъ» и Reuters писали, что после принятого в 2014 году решения построить электростанцию для решения вопроса снабжения полуострова электроэнергией «Технопромэкспорт» купила мощные турбины у Siemens, хотя официально об этом не сообщалось. Однако после введения санкций немецкая компания отказалась поставлять уже оплаченное оборудование, в итоге «Технопромэкспорт» выставила их на продажу, что, по версии «Коммерсанта», могло помочь Siemens избежать последствий. Планировалась также покупка турбин в Иране, но иранская компания отказалась от сделки, из-за чего пришлось возвращаться к варианту с купленным оборудованием, рассказал РБК источник, близкий к Минэнерго.