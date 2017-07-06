Мировые цены на продовольствие растут второй месяц подряд

В июне 2017 г. среднее значение индекса продовольственных цен в мире, который рассчитывает ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) вырос на 1,4% по сравнению с маем и на 7% по сравнению с маем 2016 г., сообщает пресс-служба ФАО.

Таким образом, рост мировых цен на продовольствие продолжается уже второй месяц подряд. Он рост был связан с заметным увеличением цен на молочную продукцию, зерновые и мясо, в то время как цены на сахар и растительные масла упали.

Среднее значение индекса цен на зерновые выросло на 4,2% по сравнению с маем и является наивысшим показателем за последний год.

Среднее значение индекса цен на растительные масла снизилось на 3,9%, из-за падения цен на пальмовое и соевое масла.

Среднее значение индекса цен на молочную продукцию выросло на 8,3%, приближаясь к максимальному уровню за три последних года.

Среднее значение индекса цен на мясо выросло на 1,8%, его рост продолжается уже шестой месяц подряд.

Среднее значение индекса цен на сахар - на 13,4% ниже уровня мая, что стало минимумом за 16 месяцев.

Индекс продовольственных цен ФАО - показатель изменения за месяц международных цен на корзину продовольственных сырьевых товаров. Он рассчитывается на основе средних значений индексов цен на пять товарных групп, взвешенных с учетом среднего показателя доли каждой группы в глобальном экспорте.