Литва предложила внести киберугрозы в пятую статью Вашингтонского договора

Президент Литвы Даля Грибаускайте во время встречи с главами ряда европейских стран предложила внести кибернетические угрозы в пятую статью Вашингтонского договора, которая предполагает коллективную оборону альянса, сообщается в четверг в пресс-релизе, опубликованном на сайте президентского дворца.

"Альянсу следует обновиться. Литве и другим членам необходима еще более быстрая и эффективная НАТО. Нужно в обязательном порядке провести реформы и ускорить принятие решений, передислоцировать ВС и их руководство на восточный фланг альянса, подготовить постоянно обновляющиеся оборонные планы с присоединением конкретных военных подразделений, найти решения, которые могли бы предотвратить изоляцию стран Балтии, а кибернетические угрозы внести в пятую статью Вашингтонского договора", - приводятся в пресс-релизе слова Грибаускайте.

Принцип коллективной обороны закреплен 5-й статьей Вашингтонского договора, основополагающего договора НАТО. В соответствии с указанной статьей, агрессия против одной или более стран-членов Североатлантического альянса рассматривается в качестве нападения на весь военно-политический блок. Инструменты коллективной обороны были задействованы НАТО лишь однажды — после террористических атак против США 11 сентября 2001 года.

В Варшаве 6-7 июля в формате так называемой "Инициативы трех морей" (Адриатического, Балтийского и Черного) проходит саммит лидеров 12 стран Центральной и Восточной Европы.