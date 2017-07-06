Мировые нефтегиганты склоняют Катар к увеличению выпуска газа

Три крупнейшие западные нефтегазовые компании выразили интерес к участию в проектах по наращиванию производства газа в Катаре, несмотря на текущий конфликт последнего с группой арабских стран Персидского залива.

Главы ExxonMobil, Shell и Total встретились с эмиром Катара, шейхом Тамимом бен Хамад Аль Тани, после введения санкций против Дохи.

Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты, Бахрейн и Египет объявили Катару бойкот, обвинив в пособничестве терроризму. Доха, в свою очередь, эти обвинения отрицает, призывая участников конфликта к диалогу.

По словам источников в отрасли, топ-менеджеры ExxonMobil, Shell и Total выразили готовность помочь Катару довести ежегодный объём производства сжиженного природного газа (СПГ) до 100 миллионов тонн в следующие пять-семь лет.

Все вышеупомянутые компании от комментариев отказались.

Международные корпорации, сделавшие крупные инвестиции в страны по обе стороны конфликта, хотели бы сохранить нейтралитет. В то же время, по словам топ-менеджера одной из желающих нарастить своё присутствие в Катаре компаний, эта возможность настолько перспективна, что игра стоит свеч несмотря на политический риск.

Во вторник Катар объявил о намерении увеличить добычу сжиженного газа на 30 процентов, стремясь защитить свою долю рынка на фоне роста поставок сланцевого газа из США. У Катара, крупнейшего поставщика СПГ и второго по величине экспортёра газа после России в мире, одни из самых низких расходов на добычу.

Инвестиции Exxon, Shell и Total в Катар в основном касаются проектов по сжижению газа для поставок его танкерами на рынки, куда транспортировка по трубопроводам нерентабельна.

Exxon станет крупнейшим инвестором в Катар в 2017 году, пишет консалтинговая компания Wood Mackenzie, добавляя, что львиная доля вложений пойдёт на развитие СПГ-проектов.

"Катарский СПГ является важной составляющей их портфеля, особенно это касается Exxon, но Total и Shell тоже крупные игроки", – сказал аналитик Wood Mackenzie Том Эллакотт.

В начале апреля Катар снял добровольный мораторий на разработку гигантского Северного месторождения, которое он делит с Ираном. Именно этот шаг, как отмечают источники, вселил в инвесторов надежду на то, что Катар станет наращивать экспорт СПГ.

Катар может увеличивать производство СПГ на 10 миллионов тонн в год, причём делать это довольно быстро и без особых затрат путём оптимизации и модернизации имеющихся мощностей, сказал источник.

Наращивание выпуска СПГ потребует строительства новых терминалов, что подразумевает огромные инвестиции, и мировые энергетические компании готовы их предложить.