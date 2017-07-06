Трамп предлагает Европе открытый, справедливый и доступный энергорынок

Президент США Дональд Трамп считает, что саммит "Инициативы трех морей", который проходит в Варшаве, может изменить ситуацию на энергетическом рынке.

"Мы используем эту историческую встречу для того, чтобы дать ход новому будущему - открытому, справедливому и доступному энергетическому рынку, который привнесет благополучие и безопасность всем нашим гражданам. Мы (США) обладаем значительными энергетическими запасами и являемся экспортерами энергоресурсов", - сказал сегодня Д.Трамп на этом саммите, пошутив, что "если вам (европейцам) будет нужна энергия, вы лишь позвоните нам".

"Мы поддерживаем ваше стремление к большему благополучию и безопасности. Мы ценим ваши инициативы по расширению инфраструктуры, мы это приветствуем - это возможность для углубления экономического сотрудничества с вашим регионом", - отметил президент США.

"Инициатива трех морей" изменит и перестроит весь регион и обеспечит соответствие вашей инфраструктуры европейской и само собой западной", - подчеркнул Д.Трамп.

"Инициатива трех морей" (Балтика-Адриатика-Черное море) объединяет 12 государств Центральной и Восточной Европы.