Польша подписала с США меморандум о закупках ЗРК "Пэтриот"

Замглавы Министерства национальной обороны Польши Бартош Ковнацкий подписал в ночь на четверг, 6 июля, меморандум с Пентагоном о закупках Варшавой американских противоракетных комплексов "Пэтриот". Об этом сообщил глава польского оборонного ведомства Антоний Мачеревич.

По его словам, переговоры были трудными, поскольку "американская сторона никогда прежде не ставилась в такие условия", при которых конфигурацию комплекса требовалось адоптировать к запросам страны, сделавшей заказ на поставки.

Варшава приобретает ЗРК, производящиеся группой американских компаний во главе с "Рэйтеон" "в самой современной конфигурации" - аналогичной той, которая состоит на вооружении армии США, подчеркнул министр. "Рад, что могу обнародовать эту информацию в день визита президента США Трампа в Варшаву", - добавил он.

В марте Польша сообщила, что собирается подписать с "Рэйтеон" контракт на общую сумму в 7,6 млрд долларов (около 6,7 млрд евро) на закупку до конца 2017 года восьми комплексов "Пэтриот". Сделка осуществляется в рамках программы комплексной модернизации ВС Польши до 2023 года.

Трамп выбрал Польшу в качестве первой остановки в Европе за день до саммита "большой двадцатки", что воспринимается в Варшаве как ясный политический сигнал верности двусторонним обязательствам. В Белом доме подчеркивают, что переговоры в Варшаве служат цели "подтвердить обязательства перед одним из наших наиболее близких союзников и подчеркнуть, что усиление коллективной безопасности НАТО имеет приоритет для администрации США".