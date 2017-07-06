В Украине тоже готовятся к учениям "Запад-2017"

В Украине до начала совместных российско-белорусских военных учений «Запад-2017» в каждом районе будут созданы отряды территориальной обороны.

«Опыт войн показывает, что многие военные конфликты начинались с официальных военных учений. Мы помним учения Вооруженных сил России "Кавказ-2008", когда их провели и на весь мир сообщили об их завершении, а технику, вооружение и материальные средства оставили в районах учений, потом назад тайно перебросили личный состав и аннексировали определенные территории Грузии. Для предупреждения подобного мы готовим отряды территориальной обороны в каждом из районов Украины. Они выполняют задачи охраны и защиты наиболее важных объектов», - сообщил журналистам командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Сергей Попко.

По его словам, в большинстве регионов страны и местные власти, и военные комиссары, и граждане ответственно относятся к формированию территориальной обороны.

«Люди достаточно мотивированы и подготовлены. Проблемные вопросы решаются на местном уровне достаточно адекватно и постепенно. Мы заранее готовимся к адекватному реагированию на возможные военные угрозы», - подчеркнул Сергей Попко.

При этом он добавил, что в настоящее время во всех регионах страны проходят масштабные командно-штабные учения в территориальной обороне, на которых военнообязанные интенсивно тренируются и в полевых условиях оттачивают тактико-специальную подготовку.