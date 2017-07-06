Последнее обновление: 06.07.2017 17:15

Россия обратилась к странам СНГ по вопросу мониторинговых миссий в Сирии

Россия обратилась к странам СНГ с вопросом о возможности направления контингента в Сирию для совместного мониторинга в зонах деэскалации. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах по Сирии в Астане Алексндр Лаврентьев.

"Сейчас стоит вопрос о том, какие воинские контингенты — хочу здесь подчеркнуть — военных наблюдателей каких стран привлечь для миротворческой миссии в Сирии. Никто не ставит под сомнение участие контингента РФ, поэтому мы обратились ко всем странам СНГ с предложением рассмотреть вопрос — это не навязывание какого-то решения — о возможности направления страной в разумных пределах контингента для совместного участия в мониторинге за ситуацией", - сказал Лаврентьев, отвечая на вопросы на пресс-конференции по итогам пятого раунда переговоров по Сирии в Астане.

Он также отметил, что Россия приветствовала бы решение Астаны направить миротворческий контингент для контроля в зонах деэскалации в Сирии.

"Если правительство Казахстана и руководство примет решение направить такой воинский контингент, мы будем это только приветствовать, но насколько я знаю, пока решение руководством Казахстана не принято", - отметил он.

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