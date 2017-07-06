Российские госкомпании тратят миллионы евро на лоббирование своих интересов в ЕС

Российские компании, несмотря на европейские санкции, продолжают отстаивать свои интересы и вести бизнес в странах Евросоюза. Об этом со ссылкой на новое исследование Transparency International сообщает газета «Ведомости».

Для этого представители российских организаций, по информации специалистов Transparency, нанимают лоббистов, которыми могут являться как конкретные люди, так и профессиональные компании. Однако открыто, как выяснили в организации по борьбе с коррупцией, компании публикуют данные «только о некоторых» лоббистах. Все они размещены в специальных реестрах ЕС.

В частности, согласно им, как установили в Transparency International, активнее всего свои интересы в Европе лоббирует «Газпром». Как следует из доклада организации, только на продвижение своих интересов в странах Евросоюза компания каждый год тратит «не менее» €900 тыс. Так, в Австрии «Газпром», по данным исследователей, представляет нефтегазовая компания OMV. Она является участницей проекта «Северный поток». Всего же на лоббирование в Австрии, как замечается в исследовании, «Газпром» тратит «более €100 тыс. в год».

Однако эта сумма, как пояснил «Ведомостям» представитель Transparency International, не является «конкретной», а только указывает на определенный порог таких расходов. Это не значит, что именно столько уходит на лоббирование интересов, добавил собеседник издания.