Арабские страны усилят блокаду Катара

Арабские страны, разорвавшие в июне дипломатические отношения с Катаром, готовы усилить давление на эмират после его отказа принять условия ультиматума, выдвинутого на прошлой неделе.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Бахрейн готовы предпринять "дополнительные меры" в отношении Катара, который обвиняют в финансировании терроризма, вмешательстве во внутренние дела соседей и поддержке оппозиционных движений, заявил глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр после встречи с коллегами в Каире.

Реакция Дохи на ультиматум с требованиями разорвать связи с Ираном, закрыть доступ в страну военным из Турции, а также прекратить вещание телеканала Al Jazeera, является "несерьезной", а отказ выполнять выдвинутые условия "вызывает сожаление", говорится в совместном заявлении глав МИД "четверки" арабских стран, которое цитирует Reuters.

Экономическая и транспортная блокада Катара, действующая уже месяц, "продолжится, пока Доха не изменит свою политику", сказал аль-Джубейр. Он добавил, что после нового раунда консультаций "будет объявлено о дополнительных шагах в отношении Катара", не уточнив, какие именно меры могут быть предприняты.

Напомним, с 5 июня Саудовская Аравия закрыла единственный пропускной пункт на границе с Катаром, через который крошечный эмират получал больше половины поставок продовольствия и питьевой воды.

Для катарских самолетов, в том числе пассажирских лайнеров Qatar Airways, летающих из Европы в Азию, было закрыто воздушное пространство присоединившихся к блокаде стран, а катарским судам - закрыт доступ в порты.

Банки Саудовской Аравии, ОАЭ и Египта перестали принимать катарский риял и ввели ограничения на обслуживание катарских клиентов.

В стране начался дефицит наличных долларов, которые до кризиса доставлялись самолетами из некогда дружественных стран-соседей.

Глава МИД Катара Мохаммед бин Абулрахман аль-Тани в среду назвал проходящее "агрессией" против своей страны, которая "не приемлет репрессии, страх и цензуру" и имеет "независимый взгляд на события в регионе и мире".

"Катар готов к диалогу, но не к ультиматумам", - добавил аль-Тани.

Как сообщает Bloomberg, несмотря на всю серьезность блокады, она пока не касается ключевого для Катара нефтяного сектора - так, Катар, ОАЭ и Саудовская Аравия продолжают совместное использование танкеров для поставок нефти на экспорт. За месяц блокады 17 судов были нагружены одновременно и катарской, и саудовской нефтью.

Пока прагматический подход преобладает, констатирует аналитик Energy Aspects Ричард Маллинсон: отказ от совместной отгрузки увеличил бы стоимость фрахта и потребовал бы перекройки экспортных планов, а на это саудиты, по всей видимости, пока не готовы, даже если такие шаги и способны наказать непокорный Катар, отмечает эксперт.