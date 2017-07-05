Узбекистан не ставит вопрос о возобновлении участия в ОДКБ

Узбекистан в настоящее время не ставит вопрос о возобновлении участия в ОДКБ, заявил в среду министр иностранных дел республики Абдулазиз Камилов.

"Вопрос о возобновлении участия Узбекистана в ОДКБ не стоит", - сказал Камилов в ходе видеоконференции на прямой линии в международном пресс-клубе в Ташкенте, отвечая на вопрос, возобновит ли Узбекистан участие в ОДКБ.

Камилов отметил, что вопрос участия Узбекистана в ОДКБ не обсуждался в рамках зарубежных визитов президента республики в этом году.

Организация Договора о коллективной безопасности создана на основе Договора о коллективной безопасности, подписанного 15 мая 1992 года странами-членами СНГ. Участниками ОДКБ являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Узбекистан объявил в июне 2012 года, что приостанавливает свое участие в деятельности организации.