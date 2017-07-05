Меркель назвала тяжелыми переговоры с Си Цзиньпином накануне саммита G20

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о тяжелых переговорах в рамках подготовки саммита G20, который пройдет в Гамбурге 7-8 июля, отметив, что пока не ясно, "как будет выглядеть конечный результат".

"За обедом мы будем говорить о международной ситуации еще более интенсивно. Мы начали вчера говорить на эту тему, конечно, на тему Северной Кореи, а также о роли ООН. И, конечно, за обедом мы поговорим еще о подготовке встречи G20, где мы все еще ведем тяжелые переговоры", - сказала Меркель журналистам.

"Я еще не знаю, как будет выглядеть в итоге конечный результат", - добавила она.