Франция предупредила о рисках "брутального" обвала рынков

Мировые финансовые рынки, включая рынки акций и долга, достигли высот, которые не отражают ни темпы экономического роста, ни уровень геополитической неопределенности; существует "системная угроза" обвальной коррекции. Об этом, пишет finanz.ru, предупреждает финансовый регулятор Франции Autorité des Marchés Financiers в полугодовом "Прогнозе рисков".

Рост стоимости активов и снижение ставок на долговом рынке поддерживаются ультрамягкой политикой мировых центробанков, напоминает AMF: регуляторы стран, эмитирующих резервные валюты, поддерживают рекордно низкие процентные ставки и проводят масштабные программы денежной накачки, скупая активы.

Несмотря на то, что ФРС США свернула программу количественного смягчения в 2014 году, ей на смену пришли Европейский центробанк и Банк Японии - по оценке Bank of America, объемы денежных вливания в глобальную финансовую систему продолжают расти и в первой половине 2017 года достигли рекордного уровня в 800 млрд долларов (в эквиваленте).

С 2009 года к надуванию "кредитного пузыря" подключился Народный банк Китая, что вызвало в КНР долговой бум (объем долга превысил 300% ВВП) и скачок цен на недвижимость.

Банк Японии с 2013 года скупает в том числе акции на национальном фондовом рынке, Нацбанк Швейцарии вложил в акции США 80 млрд долларов.

За время "денежного пира" американские фондовые индексы выросли в 4 раза, немецкий DAX - в 3,2 раза; стоимость займов для правительств развитых стран упала до исторического минимума вместе с волатильностью котировок большинства активов.

"Исключительный монетарный климат ухудшает способность рынков адекватно оценивать риски", - констатирует AMF, добавляя, что избыточный оптимизм в конечном итоге может вылиться в "брутальную" коррекцию.

Ключевой угрозой для финансовой системы является повышение процентных ставок при росте долга частного сектора, считает французский регулятор.

"Для ряда развивающихся стран стоимость обслуживания долгового бремени может стать неподъемной в случае значительного повышения долгосрочных ставок или обесценения национальной валюты", - говорится в докладе.

Другой риск, который, по мнению AMF, не учтен в котировках, заключается в ухудшении координации между центробанками и регуляторами, к которой могут привести изменения политического ландшафта, в частности в США или Евросоюзе (Brexit).

Стартовавший цикл ужесточения политики ФРС может оказаться "дестабилизирующим" в отсутствие "фундаментального обоснования" завышенной оценки активов, заключает регулятор.