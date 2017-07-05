Суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах

Суд по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 пройдет в Нидерландах, сообщается на сайте МИД страны.

Подчеркивается, что такое решение совместно приняли страны международной следственной группы (JIT — Бельгия, Нидерланды, Украина, Малайзия, Австралия).

"Это означает, что сотрудничество между странами объединения продолжится и на этапе судебного преследования", - говорится в заявлении. Дату первого заседания в голландском ведомстве не сообщили.

Президент Украины Петр Порошенко уже заявил, что Киев окажет Амстердаму "максимальную помощь для наказания виновных".

Страны JIT также рассматривали вариант создания международного трибунала под эгидой ООН, однако Россия заблокировала это предложение в Совбезе в 2015 году.

Boeing 777 разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, большинство из них были гражданами Нидерландов. В докладе международной следственной группы утверждается, что поразивший Boeing "Бук" доставили из России, а потом возвратили обратно.