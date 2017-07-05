Bloomberg узнал об отказе России обсуждать снижение добычи нефти

Москва выступит против дополнительного снижения добычи нефти, если такое предложение появится на встрече с представителями стран ОПЕК, сообщает Bloomberg со ссылкой на четырех собеседников в российском правительстве.

По мнению источника агентства, подобное решение может дать неверный сигнал рынку.

«В этом случае может возникнуть предположение, что Россия и страны ОПЕК считают недостаточным действующее соглашение о сокращении добычи», - сказал собеседник Bloomberg.

Ситуацию на нефтяном рынке планируется обсудить на встрече министров из России и ряда стран ОПЕК в Санкт-Петербурге 24 июля.

Как сообщил 28 июня министр энергетики России Александр Новак, Россия в июне сократила добычу нефти на 305–308 тыс. барр./сутки по отношению к октябрю 2016 года. Таким образом, Россия снизила этот показатель даже сверх требований по сделке с ОПЕК.

При этом Новак добавил, что в настоящее время дополнительного снижения добычи нефти Россией не обсуждается.

30 ноября 2016 года страны ОПЕК договорились с Россией о совместном сокращении нефтедобычи на 1,8 млн барр./день относительно уровня октября 2016 года. Страны, не входящие в ОПЕК (Россия, Мексика, Азербайджан и другие), поддержали соглашение и обязались сократить добычу на 558 тыс. барр./сутки, из которых на долю России пришлось 300 тыс. барр. В мае члены ОПЕК и не входящие в картель страны продлили соглашение еще на девять месяцев.