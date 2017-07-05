Гаити хочет воссоздать армию, распущенную в 1995 году

Власти Гаити впервые с 1995 года планируют начать набор в небольшую армию, которая будет насчитывать менее 500 военных, сказал министр обороны страны Эрве Денис.

Армия Гаити была распущена в 1995 году по приказу тогдашнего президента Жан-Бертрана Аристида, чтобы остановить череду государственных переворотов и нарушения прав человека.

Изначально правительство намеревалось набрать 500 военных, однако из-за нехватки денег эту цифру пришлось сократить.

"Я собирался набрать 500 человек, но теперь из-за проблем с бюджетом мы вынуждены сократить это число. Мы ждем голосования по бюджету, чтобы определить количество людей, которых мы в конечном итоге наберем", - заявил министр.

Голосование должно состояться в течение ближайших нескольких месяцев.

Основной задачей военнослужащих станет наблюдение на границах и восстановительные работы после стихийных бедствий.

Между тем противники этого решения утверждают, что бюджетных средств Гаити недостаточно даже для обеспечения полиции.