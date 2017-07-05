Последнее обновление: 05.07.2017 17:02

Польша работает над долгосрочным газовым контрактом с США

Польша работает над долгосрочным контрактом на поставку сжиженного газа из США, заявил президент Анджей Дуда в интервью агентству PAP.

По словам Дуды, на переговорах с Трампом будет обсуждаться "вопрос энергетической безопасности, а также будущий контракт с каким-то субъектом из США, с поставщиком газа LNG".

"Первая поставка уже была проведена, и это имело такой характер теста. Она дошла, была доведена до нашего терминала LNG, так что это возможно, и в данный момент ведутся действия, направленные на то, чтобы долгосрочный контракт был заключен", - сказал он.

Недавно Польша закупила в Соединенных Штатах первый пробный танкер со сжиженным газом. Корабль уже прибыл на польский газовый терминал.

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