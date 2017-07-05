Каталония готова "немедленно" выйти из состава Испании в случае поддержки на референдуме

Правительство Каталонии готово "незамедлительно" объявить о независимости региона от Испании, если за такое решение проголосует большинство участников референдума, запланированного на 1 октября. Об этом заявила на заседании местного парламента депутат от правящей коалиции Каталонии Габриэла Серра во вторник.

Парламентарии представили законопроект о референдуме. Его итоги предложено считать юридически более значимыми, нежели любую другую правовую национальную норму, которая вступит с ним в противоречие. Если же участники плебисцита выскажутся против отделения от Испании, в регионе должны состояться выборы нового правительства, говорится в документе.

О проведении референдума о независимости Каталонии местные власти объявили в июне. Его участникам предложено ответить на вопрос: "Хотели бы вы, чтобы Каталония была независимым государством с республиканской формой правления?" Правительство в Мадриде выступает против проведения голосования.