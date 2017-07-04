Россия втихую «отрезала» от Грузии полосу в полкилометра

Российские военные установили еще один зеленый баннер с указанием так называемой границы на окраине грузинских сел - Бершуети и Собиси, там, где расположены земельные участки местных жителей.

По заявлению представителя главы управы Горийского муниципалитета Церцвадзе Давида, упомянутый баннер передвинули от старого обозначения так называемой границы дальше еще где-то на 500 метров, сообщает Грузия Online.

Отмечается, что из-за установки баннера жителям села Бершуети ограничили доступ к нескольким гектарам пахотно-посевной площади.

Территория Цхинвальского региона и Абхазии официально объявлена в оккупированной Грузии после военных действий между Россией и Грузией в августе 2008 года, завершившихся признанием Москвой самопровозглашенных государств Абхазии и Южной Осетии.